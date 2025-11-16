México le hizo frente a Uruguay y aún así hubo reprobados

Héctor Cantú

La Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre ha vuelto a dejar sensaciones muy positivas, luego de haber empatado sin goles ante Uruguay, una de las potencias sudamericanas que estarán en el próximo Mundial.

Más allá del resultado, el equipo mexicano mostró carácter, garra y por momentos tuvo destellos de un futbol dominador que no pudo ser coronado con goles.

Sin embargo, hubo futbolistas que ‘desentonaron’ un tanto en el esquema de Javier Aguirre y quienes siguen siendo una duda constante para saber si podrán ser parte del equipo titular mexicano en la próxima Copa del Mundo.

Roberto Alvarado sigue quedando a deber con el equipo mexicano. Ante Uruguay, su presencia pasó prácticamente desapercibida en los 79 minutos en los que estuvo en la cancha.

El ‘Piojo’ apenas colaboró con 26 pases una cifra que quedó muy por debajo de la media del equipo mexicano. En total perdió en 15 ocasiones la pelota y nunca se encontró cómodo haciendo sociedad con Raúl Jiménez, la apuesta goleadora para este compromiso.

El propio Raúl también quedó en la lista de los reprobados del equipo mexicano. Aunque todo indica que él será el delantero titular en la Copa del Mundo, el jugador de la Premier League nunca logró superar la marca pegajosa de José María Giménez y tuvo poca participación al frente.

La única opción clara que tuvo frente al arco rival, terminó por hacer un disparo lejano débil que no puso en predicamentos al arquero uruguayo.

Para Erick Sánchez el partido tampoco fue tan brillante. El ‘Chiquito’ fue sustituido a los 65 minutos tiempo en el que apenas tocó la pelota en 26 ocasiones, 6 de las cuales fueron pérdidas de balón ante los charrúas.

Con apenas 4 recuperaciones y ningún pase de peligro para la delantera mexicana, el jugador del América quedó como uno delos futbolistas con peor rendimiento en el cotejo.

Ahora, Javier Aguirre tendrá una nueva prueba el próximo martes ante Paraguay, un equipo al que ha derrotado en 8 ocasiones en los últimos 10 partidos disputados.