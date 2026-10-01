¡México guinda! Así sería el uniforme del Tri para el 2027

Enrique Gómez

Como sucedió hace 100 años, la Selección Mexicana vestirá en color guinda.

Para celebrar el centenario de la Federación Mexicana de Futbol, Adidas prepara una camiseta muy especial en color vino (burdeos/guinda/rojo purpúreo) y con el escudo antiguo del equipo.

Según reveló el portal especializado en uniformes, Footy Headlines, la marca alemana lanzará en 2027 un jersey edición especial para conmemorar los 100 años de la FMF, el cual llevará un tono muy parecido al que portó el Tri en la Copa del Mundo de Uruguay 1930, la primera en la historia.

¿Así vestirá México en la Copa Oro 2027? Adidas suele reservar el color verde para los años mundialistas, por lo que se espera que para el siguiente torneo oficial el equipo mexicano use un uniforme de otro color. Y como ahora el único que se ha filtrado es el guinda, es muy probable que sea ese el que porte el Tri en el siguiente torneo de naciones.

De acuerdo a la información de Footy Headlines, el uniforme se completará con shorts verdes y calcetas negras. Sin duda, el equipo ‘azteca’ será uno de los más llamativos el próximo año.

La última vez que México vistió de guinda fue en un partido amistoso previo al Mundial 2002.