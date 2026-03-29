Máxima tensión; Raúl Jiménez se cansa de la afición mexicana

Héctor Cantú

El gris empate sin goles entre México y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, ha dejado un divorcio rotundo entre la afición mexicana que se dio cita en el Coloso de Santa Úrsula y los jugadores de la Selección Mexicana.

Los abucheos que se presentaron en el segundo tiempo, los ‘oles’ a favor de Portugal y el grito prohibido para el arquero mexicano Raúl Rangel, molestaron seriamente al equipo comandado por Javier Aguirre.

Al finalizar el encuentro, fue Raúl Jiménez, delantero y goleador del equipo mexicano, quien criticó las actitudes de los aficionados, marcando una ruptura entre ellos y el “equipo de todos”.

“Lo que deja tristeza es jugar de local, que te abucheen, que griten fuera Vasco e insulten al portero eso es lo que deja tristeza. Pero bueno, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos, pero bueno, hay que seguir adelante y trabajar”, sentenció para la televisión mexicana el jugador del Fulham.

Los momentos de tensión se dieron a mitad del segundo tiempo cuando los aficionados mexicanos comenzaron a abuchear al equipo mexicano que compitió con seriedad ante Portugal, una de las selecciones con mayor valor de mercado de Europa.

Ahora, el equipo de Aguirre viajará a Estados Unidos para jugar su segundo partido amistoso de la fecha FIFA ante Bélgica.