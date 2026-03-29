Los reprobados del Tri en el empate ante Portugal

Héctor Cantú

El estadio Azteca tuvo una amarga reapertura con el insípido partido entre México y Portugal que terminó empatado sin goles en el primer compromiso del equipo de Javier Aguirre en esta fecha FIFA.

Aunque el cuadro mexicano compitió contra una de las selecciones más poderosas de Europa y de mayor valor de mercado en el momento, hubo futbolistas que quedaron reprobados por no haber estado al nivel esperado.

El primero en entrar en esta lista fue el mediocampista Álvaro Fidalgo, quien vivió su primer partido como seleccionado mexicano. El jugador del Betis apenas jugó 60 minutos, y durante ese tiempo apenas logró un pase clave a la ofensiva con el que intentarón hacer daño. Se fue del partido sin disparo al arco rival, tres balones perdidos, 34 toques de pelota y sin un solo regate intentado sobre la cancha.

Armando González es otro de los futbolistas que quedaron a deber. Tuvo en su cabeza la opción más clara de gol que pudo haber cambiado la historia y, frente al arco, falló su remate.

Fuera de esa opción, La Hormiga no tuvo más opciones a la ofensiva en los 12 minutos disputados, además de solo haber tocado en dos ocasiones el balón.

Obed Vargas es otro de los futbolistas que se mostró errático con el equipo mexicano. Obed, quien tocó en 22 ocasiones la pelota, terminó perdiendo 4 balones, dos de ellos muy peligrosos que pudieron haber terminado en goles en contra para el equipo mexicano.

Además, el futbolista del Atlético de Madrid tuvo poca presencia a la ofensiva, tropezándose, incluso por algunos momentos con Raúl Jiménez y Roberto Alvarado en la misma zona de la cancha.

Javier Aguirre ha probado nuevos futbolistas y tendrá un ensayo más el próximo martes cuando se enfrente a Bélgica en otro partido más que difícil para el equipo mexicano.