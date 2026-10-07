Los reprobados del México vs. Chile

Héctor Cantú

La Selección Mexicana dirigida por Rafael Márquez sufrió un nuevo descalabro en la Fecha FIFA tras caer ante Chile y sumar su segunda derrota consecutiva.

Márquez tuvo pocas opciones para conformar su equipo. Algunos referentes dejaron la concentración antes de tiempo y otros quedaron fuera por problemas físicos, por lo que tuvo que recurrir a jóvenes que buscan ganarse un lugar con el ‘Tri’.

Sin embargo, no todos estuvieron a la altura del compromiso ante ‘La Roja’. Uno de los señalados fue Armando ‘La Hormiga’ González, quien sigue acumulando minutos sin conseguir su primer gol con la Selección Mexicana.

González desperdició una de las oportunidades más claras del conjunto mexicano y terminó el encuentro sin registrar un disparo a portería. Su participación también fue limitada en la generación de juego, al completar apenas 11 pases durante el tiempo que permaneció en la cancha.

Otro de los señalados fue Israel Reyes, uno de los jugadores con mayor experiencia del equipo. El defensa perdió la marca en el primer gol de Chile y ganó apenas uno de los seis duelos que disputó ante los sudamericanos.

??0-2??¿FIDALGO ES UNO DE LOS DESCARTES QUE HARÁ MÁRQUEZ? "A mí Fidalgo no me gustó y no ha dado los resultados... le falta recuperar su nivel" ?️ 'Topo' Valenzuela #Referentes ? https://t.co/r3JmqfoIDa — FOX (@somos_FOX) October 7, 2026

También se esperaba una mayor influencia de Álvaro Fidalgo, encargado de participar en la distribución del juego mexicano. Aunque terminó con una efectividad de 90% en sus pases, tuvo dificultades para generar peligro en el último tercio del campo fallando los tres pases clave hacia los delanteros.

Fidalgo únicamente consiguió un disparo, que terminó bloqueado, y volvió a quedarse sin marcar con la Selección Mexicana.

Rafael Márquez ha dirigido cuatro partidos en los que ha podido observar diferentes alternativas de cara al proceso rumbo al Mundial 2030, pero las dos derrotas de esta Fecha FIFA dejaron en evidencia que todavía tiene mucho trabajo por delante.