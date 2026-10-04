Los reprobados de México en la goleada ante Estados Unidos

Héctor Cantú

La Selección Mexicana vivió una de sus peores noches recientes tras ser goleada por Estados Unidos en un partido amistoso.

El equipo ahora comandado por Rafael Márquez pecó de inocencia, falta de contundencia y desconcentraciones, además de padecer el bajo rendimiento individual de al menos tres de sus jugadores.

Raúl ‘Tala’ Rangel

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Uno de los principales señalados de México fue Raúl Rangel. El guardameta de Guadalajara incidió directamente en dos de los goles de Estados Unidos con sus errores.

El ‘Tala’ apenas registró una atajada durante el encuentro y poco pudo hacer para mantener su portería en cero. Su actuación quedó marcada por la pelota que entregó en un intento de salida y que terminó en el tercer gol estadounidense.

Santiago Giménez

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El delantero de la Selección Mexicana volvió a quedarse sin gol y prolongó una sequía que ya supera el año.

El atacante del Porto tuvo dos oportunidades claras para adelantar a México cuando el partido todavía estaba empatado sin goles.

Al ‘Chaquito’ se le notó fuera de ritmo, algo que también se reflejó en los dos fuera de lugar que le señalaron. Además, apenas consiguió un disparo que terminó muy desviado de la portería rival.

Giménez completó únicamente 12 pases durante el tiempo que permaneció en el terreno de juego, una muestra de su escasa participación en el funcionamiento ofensivo mexicano.

Daniel Campillo

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El defensa central sufrió ante la responsabilidad de ocupar una posición clave para México y estuvo involucrado en varias de las acciones que terminaron castigando al conjunto mexicano.

Campillo ganó cinco duelos ante sus rivales y registró apenas 10 contribuciones defensivas.

La nueva generación dirigida por Rafael Márquez tendrá que corregir errores rápidamente antes de su último compromiso ante Chile, después de una Fecha FIFA que hasta ahora ha resultado dolorosa para la Selección Mexicana.