Héctor Cantú

La Selección Mexicana de Rafael Márquez consiguió su clasificación a las semifinales de la Concacaf Nations League, aunque lo hizo con lo mínimo y dejando más dudas que certezas sobre su funcionamiento, especialmente en comparación con lo mostrado durante la pasada Copa del Mundo.

Aunque México mostró carácter para sobreponerse a una complicada eliminatoria ante Jamaica, la falta de contundencia continúa siendo uno de los principales problemas del ‘Tri’, que apenas consiguió su primera victoria bajo el mando del ‘Káiser’.

En el partido de vuelta, los errores defensivos volvieron a poner en aprietos al conjunto mexicano, que mostró algunos destellos ofensivos, pero no logró ampliar la diferencia en el marcador.

Uno de los futbolistas más cuestionados fue Jesús ‘Chiquete’ Orozco, quien disputó los 90 minutos, pero cometió errores en dos acciones defensivas. Una de ellas estuvo cerca de terminar en gol para Jamaica, aunque Erik Lira consiguió intervenir para evitarlo.

Orozco ganó apenas un duelo individual y registró dos contribuciones defensivas ante un rival que apostó por el contragolpe como principal recurso ofensivo.

Otro de los jugadores que tuvo una actuación discreta fue Roberto Alvarado, quien permaneció 57 minutos en el terreno de juego. El ‘Piojo’ dispuso de dos oportunidades de gol, pero sus disparos fueron detenidos por el arquero Waite.

Aunque el guardameta jamaicano respondió de buena manera, la falta de contundencia del mexicano impidió que el ‘Tri’ ampliara su ventaja.

Su sustituto, Santiago Sandoval, tampoco consiguió marcar diferencias durante los 33 minutos que permaneció en la cancha. El futbolista desperdició una oportunidad clara de gol en su única ocasión frente al arco rival.

Además, Sandoval perdió la posesión en tres de los 11 acarreos que registró durante el encuentro.

Con este resultado, México cerró su actividad de 2026 con el boleto a las semifinales de la Nations League, donde enfrentará a Estados Unidos en 2027.

El compromiso representará una prueba importante para Rafael Márquez, quien deberá mejorar el funcionamiento colectivo del equipo si pretende mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el torneo.