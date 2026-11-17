Enrique Gómez

Todos esperan que México remonte la eliminatoria ante Jamaica, clasifique a las semifinales de la Liga de Naciones y que finalmente Rafael Márquez gane su primer partido al frente del Tri, pero ¿y si no?

Hay que estar preparados para la peor, pues luego del desempeño del Tri en el partido de ida en Kingston (donde llegó a ir perdiendo 3-0 y compuso considerablemente el derrotero con el 3-2 final), no hay mucha confianza en este paquete tricolor embalado por el ‘Káiser’.

¿Qué pasa si México queda eliminado contra Jamaica este día en el Estadio Banorte?

· No clasificaría directo a Copa Oro; jugaría repechaje en marzo

· Quedaría eliminado en cuartos de final por primera vez en el torneo

· Caería tres o cuatro lugares en el Ranking FIFA

· La continuidad de Rafael Márquez estaría en serio riesgo

· Sería el peor fracaso de México en CONCACAF desde la Copa Oro 2000

Para que el Tri quede eliminado la Liga de Naciones necesitaría empatar o perder contra Jamaica, pero incluso ganando corre el riesgo de quedar eliminado. Y es que, si el equipo ‘azteca’ se impone 3-2, habría prórroga y posiblemente penales, si llega a ganar 4-3 perderá la eliminatoria por diferencia de goles. Para quitarse de problemas, debe ganar por diferencia de dos anotaciones.

Gracias a los dos goles que descontó en Kingston, a la Selección Mexicana le alcanza con ganar 1-0 o 2-1, pero forzosamente debe obtener la victoria (que sería la primera con Márquez luego de seis partidos dirigidos), pues de lo contrario firmaría su peor fracaso en CONCACAF desde lo que fue la Copa Oro del 2000, cuando cayó contra Canadá apenas en los cuartos de final.

México es ampliamente favorito sobre Jamaica, pero la presión podría jugarle en contra y si no cae un gol tempranero que alivie el apremio, habrá que estar preparados para lo peor.