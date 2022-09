¿Lo dirá en serio Guido Rodríguez? "México, gran selección, juega muy bien"

Si ni con mejores generaciones México ha podido ganarle a Argentina, está claro que ahora luce más difícil que nunca, pero de todas maneras Guido Rodríguez no se fía del equipo ‘azteca’.

El mediocampista, quien fue transferido al Betis en 2020 luego de pasar tres temporadas y media en América, sabe del potencial y talento del futbol mexicano, por más que el Tri no esté en su mejor nivel.

“Va a ser un partido duro, México es una gran Selección que juega muy bien, que está siempre en los Mundiales, que siempre toca enfrentarse a Argentina. Lo esperamos con muchas ansias y sabemos que va a ser un partido muy difícil”, comentó el jugador de 28 años, titular en el pasado juego ante Jamaica, donde la ‘Albiceleste’ goleó 3-0 con un doblete de Lionel Messi y alargó su invicto a 35 partidos.

Mientras el equipo sudamericano atraviesa por un dulce momento y está a dos partidos de alcanzar el mayor invicto de todos los tiempos (impuesto no hace mucho por Italia), México sigue generando dudas y los meses no han servido para mitihar el pesimismo de la afición en torno Copa del Mundo, donde el Tri quedó alineado en el Grupo C junto con Argentina, Arabia Saudita y Polonia, selección contra la cual, se espera, pelearía el segundo puesto.

Si el Tri sufrió contra Perú, fue remontado por Colombia y en general se la ha pasado muy mal ante equipos sudamericanos ¿qué le esperará en Qatar 2022 cuando se las vea con Guido y compañía?

México enfrentará a Argentina el 26 de noviembre, en la segunda jornada de la fase de grupos de Qatar 2022, donde el equipo de Lionel Scaloni es uno de los nuevos favoritos para ganar el título.