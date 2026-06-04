¡Listo para el Mundial! México fue una máquina y aplastó a Serbia

Enrique Gómez

Goleada engañosa, pero goleada al fin y de esta forma, México se declara listo para el Mundial 2026.

· La buena: México ganó su último partido antes del Mundial por primera vez en 16 años.

· La mejor: El Tri sigue invicto en este 2026 y así se presentará en la Copa del Mundo.

· La mala: Serbia no fue un rival muy exigente y el resultado en Toluca puede ser ilusorio.

Con una superioridad manifiesta de principio y a fin y una brutal remontada, la Selección Mexicana venció 5-1 al equipo balcánico en lo que su último partido antes de la inauguración mundialista ante Sudáfrica. Es cierto que el rival no puso mucha resistencia, pero vaya que anima hundir una goleada escandalosa una semana antes de arrancar el gran torneo.

Doble autogol del equipo visitante, ambos ridículos, pero el primero, de antología.

Primera vez desde Sudáfrica 2010 que el Tri se despide con victoria antes de su debut en un Mundial.

Así fueron los goles de este partido celebrado en la altura del Estadio Nemesio Diez:

· 0-1 (19’): Petar Stanic aprovechó una confusión entre defensas y se enfiló solo frente al portero

· 1-1 (34’): Tiro de esquina desde la derecha y Johan Vásquez se lanzó en el área para rematar

· 2-1 (45’): Autogol de Stefan Bukinac, quien devolvió el balón hacia el portero y éste llegó a la red

· 3-1 (57’): A Raúl Jiménez le quedó justo el rebote del tiro que puso Julián Quiñones en el poste

· 4-1 (72’): Autogol de Adem Avdic, quien ‘rebanó’ el balón tras intentar cortar un tiro de esquina

· 5-1 (90’): Golazo de Luis Chávez, quien desde una esquina del área mandó un tiro rasante

Oficialmente, esta es la última alineación de México antes del Mundial

La Selección Mexicana ha mostrado una mejora que se ha manifestado en sus últimos resultados y contando todo lo que ha sido el 2026, ostenta victorias contra Bolivia, Panamá, Islandia, Ghana, Australia y Serbia, además de los empates contra potencias del top-10 del Ranking FIFA como Portugal y Bélgica.

Desde el año pasado, México lleva cinco partidos seguidos sin perder contra equipos europeos (Turquía, Islandia, Portugal, Bélgica y Serbia). Gran referencia de cara a la Copa del Mundo y sobre todo, pensando en el partido contra Chequia, el último que afrontará en la fase de grupos.