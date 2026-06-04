Con el autogol más ridículo, México remontó a Serbia

Redacción FOX Deportes

Lo que no pudo hacer el aparato ofensivo de México lo terminó haciendo un defensa del Tri y uno de la selección de Serbia. Vaya autogol insólito el que sirvió para la remontada del equipo ‘azteca’.

En lo que pasará a la historia como uno de los autogoles más ridículos que se hayan visto en un partido de selecciones profesionales, Serbia dilapidó la ventaja que construyó en los primeros minutos.

Primero llegó el gol del empate del Tri (muy merecido después de al menos seis jugadas claras de gol) gracias al cabezazo de Johan Vásquez, quien se lanzó en el área para rematar el tiro de esquina.

Pero después, el oso del 2026: el arquero Filip Stankovic tocó a la banda con su lateral Stefan Bukinac, quien regresó el balón para su arquero, pero éste se distrajo y el esférico quedó adentro de las redes.