Leyendas del Tri no quieren a Guillermo Ochoa como portero titular

Héctor Cantú

La polémica por la titularidad en el arco de México de cara a la próxima Copa del Mundo sigue más viva que nunca, sobre todo, ante la posibilidad de que Guillermo Ochoa sea el arquero titular del Tri.

En su sexto Mundial, ‘Paco Memo’ no atraviesa el mejor de sus momentos como futbolista profesional, caso contrario a Raúl Rangelk, quien debería ser el portero inamovible de México en la Copa del Mundo, según el punto de vista de Óscar el ‘Conejo’ Pérez y Francisco ‘Maza’ Rodríguez.

Ambos exseleccionados nacionales hablaron tras el partido de leyendas entre México y Sudáfrica y se decantaron por el ‘Tala’ como la mejor opción.

“Veo una línea defensiva muy sólida y una batalla muy intensa en la portería; creo que Rangel debe ser el que inicie, aunque podemos esperar alguna sorpresa. Javier tiene ese plus, de repente entrena con unos y el día de partidos pone otros”, aseguró ‘Maza’ para la agencia EFE.

Los dichos de Rodríguez fueron secundados por Óscar Pérez, tres veces mundialista con México.

“Se ha hablado mucho de los porteros. Cualquiera que inicie la portería va a estar segura, aunque creo que Rangel lo ha hecho muy bien, Javier lo respalda, por lo que creo que puede iniciar. Javier es un tipo muy exacto en los detalles”, agregó el ‘Conejo’.

Ambas estrellas se mostraron emocionados por ver el debut de México en el Mundial donde enfrentarán a Sudáfrica el próximo jueves, tal y como sucedió en la Copa del Mundo en su edición 2010.