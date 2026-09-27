La Selección Mexicana va por su primera victoria en la era Rafa Márquez

Héctor Cantú

La Selección Mexicana buscará su primera victoria bajo la dirección técnica de Rafael Márquez en el segundo partido amistoso de su gestión, en el que enfrentará a Perú.

El equipo tricolor llega a este encuentro con una racha de tres partidos consecutivos sin perder ante el representativo sudamericano, con saldo de dos empates y una victoria. Este último triunfo llegó en 2022, en el enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones.

¡Era un equipazo!, este fue el Tri que goleó 4-0 a Perú en 2008

Han pasado 15 años desde la última derrota de México ante los ‘Incas’. Ocurrió en la Copa América, en el más reciente partido oficial entre ambas selecciones, cuando el conjunto sudamericano se impuso por la mínima diferencia al equipo dirigido en aquel entonces por Luis Fernando Tena.

México mantiene un historial favorable ante la ‘Blanquirroja’, con siete triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. El descalabro más abultado ocurrió en el primer duelo registrado entre ambas selecciones, en el Panamericano de 1952, cuando el ‘Tri’ cayó 0-3.

La Selección Mexicana no pierde un partido amistoso desde noviembre de 2025, cuando cayó ante Paraguay. Desde entonces, el ‘Tri’ acumula nueve encuentros sin derrota, todos disputados en 2026.