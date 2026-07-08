La promesa de Rafa Márquez: "Voy a llevar a la Selección Mexicana a un mejor nivel"

Héctor Cantú

El Mundial terminó para la Selección Mexicana con su derrota ante Inglaterra y con ello, el ciclo de Javier Aguirre al frente del equipo.

Ahora, tal y como se anticipó, Rafel Márquez ha ocupado el lugar que dejó vacante ‘El Vasco’, con un solo objetivo: llevar a la Selección Mexicana a un mejor nivel.

“Agradecer por todo el apoyo que recibimos durante los cinco partidos. Fue increíble, creyeron en el equipo y no me queda más que responderles y que estoy comprometido a intentar llevar a un mejor nivel a la Selección”, dijo el entrenador en el mensaje oficial de la Selección Mexicana.

Rafa confió en poder lograr los objetivos planteados toda vez que hay una camada muy buena de jugadores que, bajo a continuidad que él representa con el equipo mexicano, se aspira a llegar a mejores puertos con el equipo mexicano.

“Se tiene una muy buena base, jugadores jóvenes y con experiencia que serán importantes en esta transición. Lo mencionada que ahora no es momento de frenar, sí de acelerar. Hay que aprovechar la continuidad que antes no se había visto y que ahora está bajo mi responsabilidad”, agregó.

La Selección Mexicana volverá a la actividad en la fecha FIFA programada para el mes de septiembre en el que será el debut de Rafa Márquez como nuevo técnico nacional.