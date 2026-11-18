Redacción FOX Deportes

México consiguió su pase al Final Four de la Nations League, pero su actuación frente a Jamaica le pasó factura en el ranking FIFA.

En la actualización del ranking mundial, la Selección Mexicana descendió tres posiciones, del décimo al decimotercer lugar.

En los cuartos de final de la Nations League, México perdió 3-2 ante Jamaica en la ida y ganó 1-0 en la vuelta. El marcador global terminó 3-3, pero el ‘Tri’ consiguió su clasificación por el criterio de goles de visitante.

Calma, Rafael Márquez se queda al frente del Tri

Pese al retroceso, México conserva el primer lugar entre las selecciones de CONCACAF, por delante de Estados Unidos, que se mantiene en el puesto 16, pese a sus victorias por 6-0 y 2-0 sobre Haití.

España conserva el liderato del ranking FIFA, seguida por Argentina y Francia, que completan los tres primeros lugares. Inglaterra y Marruecos cierran el top cinco.