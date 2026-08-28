Publicación: lunes 7 de septiembre de 2026

Héctor Cantú

La leyenda continúa; debutó Kai Antonio, hijo de Jorge Campos

Con 20 años, jugó su primer partido en el futbol profesional de Canadá

El apellido Campos tiene un nuevo capítulo por escribirse en la figura de Kai Antonio Campos, hijo de la gran leyenda de la Selección Mexicana.

A sus 20 años, el joven portero disputó sus primeros minutos como futbolista profesional con el Inter Toronto, equipo de la Canadian Premier League.

El exarquero de Pumas estuvo presente en el inicio de esta nueva aventura de su hijo, quien consiguió un empate ante Forge FC, segundo clasificado de la competición.

Campos llega proveniente del CSU Fullerton y ha recibido la oportunidad de aparecer bajo los tres palos luego de seis suplencias durante la presete temporada.

Inter Toronto FC, que marcha séptimo en la Canadian Premier League con 19 puntos, continuará su participación a media semana cando se enfrente a Pacific Football Club.

Kai Antoni Campos aún no se ha pronunciado por una posible convocatoria internacional con Canadá o México, países a los que podría representar por tener ambas nacionalidades.

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