Héctor Cantú
La leyenda continúa; debutó Kai Antonio, hijo de Jorge Campos
Con 20 años, jugó su primer partido en el futbol profesional de Canadá
El apellido Campos tiene un nuevo capítulo por escribirse en la figura de Kai Antonio Campos, hijo de la gran leyenda de la Selección Mexicana.
A sus 20 años, el joven portero disputó sus primeros minutos como futbolista profesional con el Inter Toronto, equipo de la Canadian Premier League.
DOUBLE SAVE?— OneSoccer (@onesoccer) September 6, 2026
Inter Toronto still lead Forge 1-0 in today's 905 Derby, thanks to young goalkeeper Antonio Campos, who has come up with this big double save to keep his team ahead
? Watch #CPLSoccer on OneSoccer pic.twitter.com/V8eAzZkNBj
El exarquero de Pumas estuvo presente en el inicio de esta nueva aventura de su hijo, quien consiguió un empate ante Forge FC, segundo clasificado de la competición.
Campos llega proveniente del CSU Fullerton y ha recibido la oportunidad de aparecer bajo los tres palos luego de seis suplencias durante la presete temporada.
Inter Toronto FC, que marcha séptimo en la Canadian Premier League con 19 puntos, continuará su participación a media semana cando se enfrente a Pacific Football Club.
Kai Antoni Campos aún no se ha pronunciado por una posible convocatoria internacional con Canadá o México, países a los que podría representar por tener ambas nacionalidades.
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