Neymar volvió a saltar al campo

Reuters

Neymar se entrenó en el campo el martes 16 de junio por primera vez desde que se incorporó a la Selección Brasileña para el Mundial, aunque todavía separado del resto del equipo.

El jugador realizó un entrenamiento físico sobre el césped acompañado por un miembro del cuerpo técnico, mientras que el resto del grupo del equipo entrenó con normalidad para preparar el partido del viernes contra Haití, informó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

Las primeras imágenes publicadas por la CBF mostraban al delantero corriendo, con zapatillas deportivas y sin balón.

La banca, un 'auténtico infierno' para Neymar

"En otro paso de su proceso de recuperación física, Neymar entrenó hoy en el campo del centro de entrenamiento Columbia Park", según el comunicado de la CBF.

Tras la publicación de las imágenes e información sobre Neymar corriendo durante la actividad física, la CBF publicó nuevas imágenes que mostraban al delantero jugando con el balón y poniéndose las botas de futbol. Las imágenes no mostraban al astro entrenando con el balón junto a los demás integrantes de la selección.

Neymar, de 34 años, se incorporó al grupo con una lesión en la pantorrilla y se perdió el empate 1-1 contra Marruecos en el debut del equipo en el Mundial.

Esta semana se cumplirá un mes desde su último partido, con el Santos, en el Campeonato Brasileño.