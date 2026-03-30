La delantera de México y sus pobres números contra la de bélgica

Héctor Cantú

México se medirá a Bélgica en el segundo partido amistoso de la presente fecha FIFA, luego del empate sin goles conseguido ante Portugal.

A este encuentro, el equipo de Javier Aguirre llega con la etiqueta de víctima, pues Bélgica recientemente aplastó a los Estados Unidos, un equipo muy semejante al mexicano, por lo que su futuro en este encuentro puede ir por la misma línea.

Y es que al menos, la delantera de Bélgica es absolutamente superior a la del equipo mexicano que intentará salir ‘vivo’ de este encuentro.

Los números así lo demuestran. En el enfrentamiento directo entre Charles De Ketelare y Raúl Jiménez, los referentes en el ataque en el último encuentro de ambas selecciones, el futbolista del Atalanta posee mejores registros en la temporada.

Mientras De Ketelare crea 1.8 opciones de gol por cada 90 minutos de juego, el delantero del Fulham logra 1.5 por juego completado. Sucede lo mismo en los disparos al arco rival, donde el jugador de la Serie A promedia 0.96 por encuentro, por los 0.62 de Jiménez.

Por el costado izquierdo en el ataque, Bélgica echó mano de Jérémy Doku mientras que Brian Gutiérrez representó a México. Este es uno de los duelos más desiguales, pues mientras el jugador del Manchester City promedia 5.75 dribles exitosos por partido, el jugador de las Chivas apenas llega al 0.5 por encuentro.

En cuanto a pases clave, el belga dobla los números del mexicano, y triplica los pases correctos por aire.

Por el costado derecho el comparativo enfrenta a Alexis Saelemaekers del AC Milan, contra Roberto Alvarado de las Chivas, quien, por increíble que parezca, tiene algunos registros por encima del jugador de la Serie A.

Mientras Alvarado promedia 0.15 goles por encuentro, Saelemaekers concreta 0.08 cada 90 minutos de juego. En cuanto a las asistencias, el ‘Piojo’ promedia 0.15 por 0.12 del ‘rossonero’.

En el apartado de los dribles, el belga supera las cifras de Alvarado con 3.96 efectivos por encuentro, contra 2.73 por parte del mexicano.

Finalmente, en cuanto a acciones ofensivas efectivas, los números son ligeramente superiores para el belga con un promedio de 67% ante el 64% de Alvarado.

Las diferencias en cuanto al rendimiento son hasta cierto punto naturales, considerando que Bélgica vale tres veces más que el equipo mexicano.

Esta será la octava ocasión que ambos equipos midan fuerzas sobre el terreno de juego con un saldo favorable para México de tres victorias, por dos empates y dos derrotas.