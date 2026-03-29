Matt Turner no merece ser el portero de Estados Unidos: Alexi Lalas

Redacción FOX Deportes

Alexi Lalas no quiere que la selección de Estados Unidos pase por alto la actuación del portero Matt Turner en la derrota 5-2 ante Bélgica en el amistoso del sábado.

Con la Copa del Mundo a poco más de dos meses, Lalas cree que la actuación de Turner fue lo suficientemente devastadora como para costarle la oportunidad de competir por la titularidad en la portería de Estados Unidos frente a Matt Freese.

“Algún día puede empezar hoy para ciertas personas, pero no creo que empiece hoy en lo que respecta a Matt Turner”, dijo Lalas en el más reciente episodio de “State of the Union”. “Vas a quedar asociado con haber recibido cinco goles. Tú, desafortunadamente, Matt Turner, no tienes el beneficio de la duda porque creo que Freese es el titular actual.

Was it a mistake for Mauricio Pochettino to start Matt Turner against Belgium instead of the incumbent starter, Matt Freese? 🇺🇸 pic.twitter.com/6eEZbZPfle — Alexi Lalas' State of the Union Podcast (@SOTUWithAlexi) March 29, 2026

“Creo que todos estaríamos de acuerdo en que esta posición ha sido históricamente de mucha calidad y talento; estamos entrando al segundo Mundial consecutivo, desde la perspectiva masculina, en el que hay dudas sobre nuestra portería, y eso no es algo de lo que hayamos tenido que preocuparnos en el pasado.”

La actuación del sábado fue, de hecho, la primera titularidad de Turner con la selección masculina desde junio del año pasado. En ese partido, permitió cuatro goles en una derrota 4-0 ante Suiza.

Freese fue titular en la portería de Estados Unidos en los 12 partidos posteriores a esa actuación, incluidos los seis encuentros en el camino del equipo hasta la final de la Copa Oro de la CONCACAF el verano pasado. Freese permitió en promedio un gol por partido en ese torneo y, desde que tomó el lugar de Turner, ha ofrecido en general actuaciones sólidas bajo los tres postes. El guardameta de 27 años del New York City FC suma ocho victorias en esas 12 titularidades, incluidas tres porterías en cero.

Pero el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, dio a entender que quería ver a Turner para evaluar su forma en caso de una lesión de Freese. Estados Unidos estaba en ventaja antes de que Bélgica empatara al minuto 45, el primero de cinco goles consecutivos.

“Matt Freese ha jugado mucho con nosotros en el último año y pensamos que era necesario darle la oportunidad a otro portero”, dijo Pochettino. “Para el Mundial, pueden darse distintas circunstancias.”

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Turner, de 31 años, fue el titular de Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2022, donde permitió cuatro goles en cuatro partidos. Sin embargo, ha tenido dificultades desde finales de 2023, al conceder 23 goles en sus últimas 12 apariciones con la selección.

Aun así, Pochettino subrayó el deseo de evaluar a fondo a su plantel conforme se acerca el Mundial de 2026.

“No es que cuando recibes un gol sea únicamente culpa del portero o un error del portero”, dijo. “Es bueno verlo actuar después de un largo periodo. Todos sabemos que tiene experiencia en la selección y en el Mundial anterior, y eso es algo que debemos aprovechar, ya sea como titular o no.”

Turner tampoco ha tenido un buen inicio de 2026 con su club. Ha permitido nueve goles en los primeros cuatro partidos del New England Revolution esta temporada y registra un porcentaje de atajadas del 65.4%. La campaña pasada, recibió 16 goles en 10 encuentros con el Revolution tras reincorporarse al equipo en agosto.