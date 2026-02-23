Islandia, un equipo que nunca le ha podido marcar gol a México

Héctor Cantú

La Selección Mexicana se enfrentará por sexta ocasión a Islandia en un partido amistosa rumbo al Mundial 2026 que se celebrará en territorio mexicano, Canadá y Estados Unidos.

En medio de rumores de una posible cancelación, las autoridades han negado toda alteración en los planes del partido a disputarse en la ciudad de Querétaro, enfrentamiento número seis entre ambos combinados.

¿De verdad van a perder contra Islandia por primera vez? Así lo está sufriendo México

Hasta el momento, México no ha perdido ante Islandia. Por el contrario acumula tres victorias de manera consecutiva en una rivalidad que tiene poco más de 20 años de historia.

Lo más curioso, es que Islandia nunca le ha marcado gol a México. La única anotación registrada es un autogol de Edson Álvarez, quien ahora no será parte del partido por una lesión.

Hirving Lozano y Miguel Layún son los dos futbolistas que más goles le han marcado a Islandia con dos tantos cada uno.

Ahora, México intentará aumentar esa ventaja goleado ra en los pies de Armando González, el referente en la delantera para el equipo mexicano.

Este será el tercer partido de la Selección Mexicana en el 2026 luego de haber sumado dos victorias en sus partidos anteriores ante Panamá y Bolivia.