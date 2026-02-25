¡'Hormiga' González marca su primer gol (de muchos) con México!

Enrique Gómez

El delantero mexicano en mejor momento es Armando González. Lleva dos torneos demostrándolo en la Liga MX y recién se estrenó como goleador con la Selección Mexicana. Tiene que estar en el Mundial.

Después de todo, el partido contra Islandia sí sirvió para algo: aceptar que la ‘Hormiga’ es una de las grandes esperanzas que tiene el Tri para dar una grata sorpresa en la Copa del Mundo del 2026.

González, campeón de goleo del Apertura 2025, anotó su primer gol con la Selección Mexicana y antes, mandó una gran asistencia para abrir el marcador en este duelo queretano contra Islandia.

A los 22 minutos, México ya estaba ganando cómodamente con dos goles de jugadores de las Chivas.

El primero, al 18’, lo firmó Richard Ledezma, luego del globo que mandó su compañero pegado a la línea de gol, quien, sin buscar un disparo sin ángulo, elevó un centro justo para el cabezazo del mexicoamericano.

Cuatro minutos después, González se estrenó en su cuarto partido con México con uno de los goles más fáciles de su carrera, luego de que Jesús Gallardo mandara una diagonal que pasó entre los defensas y el portero y se le presentó en línea de gol a la ‘Hormiga’ para que solo lo empujara a las redes.

¿Cuál será el rol de Armando Gónzález en la Copa del Mundo? Tendrá que pelear la titularidad con Raúl Jiménez y Santiago Giménez, pero, a estas alturas, parece imposible que pueda quedar fuera de la lista.