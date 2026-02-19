¿Armando González ya podría jugar en Europa a este nivel?

Enrique Gómez

No sorprendería que ya hubiera equipos europeos interesados en Armando González, pero así sea una estrategia de promotores para subir el precio del jugador o que de verdad haya un sondeo del ‘viejo continente’, lo cierto es que el atacante tiene lo necesario para ser un jugador rentable en el extranjero.

¿Será cierto que el Feyenoord y el CSKA están tras el jugador de Chivas?

Y es que, si trasladamos el desempeño que ha tenido en esta temporada en la Liga MX, donde fue campeón de goleo en el Apertura 2025 y marcha como sublíder en la tabla individual de este torneo Clausura, además de los otros retos sobre la cancha a los que se ha enfrentado en estas competencias, lo cierto es que quedaría bien acomodado tanto en Países Bajos como en Rusia.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, el índex de 207 de González le alcanzaría para:

· Ser el 3° mejor delantero de Liga Premier de Rusia (el 1° en el CSKA de Moscú)

· Ser el 9° mejor delantero de la Eredivisie de Países Bajo (el 2° mejor del Feyenoord)

Armando González, el 'killer' que el América nunca podrá tener

Con la aplicación Comparisonator, es posible calibrar al mexicano en estas dos ligas, aprovechando los rumores de que tanto el Feyenoord como el CSKA están siguiendo muy de cerca al deñantero y que incluso hay versiones de la prensa que aseguran que el club ruso le ofreció 20 millones de dólares a Chivas por el futbolista sensación que apenas tiene 22 años.

La ‘Hormiga’ suma cinco goles en la Liga MX durante este año, pero si juntamos ambos torneos de la temporada, el atacante se posiciona como el segundo jugador con más anotaciones con 17 tantos. Gracias a esos números es que puede estar tan bien posicionado en esta transferencia virtual a Europa, pese a que no es lo mismo hacerle goles al Mazatlán que al Ajax.

Este año, González apunta a consolidarse en Chivas y seguir marcado la diferencia en el futbol mexicano, después, ganarse un lugar en la lista a la Copa del Mundo y por último, soñar con una salida a Europa.