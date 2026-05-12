Guillermo Ochoa no se siente titular: “Me lo tengo que ganar”

Redacción FOX Deportes

Guillermo Ochoa entró en la prelista de Javier Aguirre rumbo al Mundial, una convocatoria que generó polémica.

El portero, que busca disputar por sexta Copa del Mundo, tiene claro que ni su trayectoria ni su experiencia le aseguran la titularidad para el debut de México el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

“Me lo tengo que ganar, durante el entrenamiento o los amistosos, hoy pocos se acuerdan de los amistosos, se acuerdan de la Copa del Mundo, debo estar listo siempre”.

A sus 40 años, Ochoa llega como uno de los futbolistas más longevos del torneo y sabe que este llamado no tiene que ver con suerte, pues “me lo he ganado” con “mucho trabajo” y confía en que si le toca aparecer en alguno de los partidos del Mundial lo hará con responsabilidad.

Además de competir por un lugar en el XI titular, reconoce que su experiencia puede ayudar a las nuevas generaciones dentro de la Selección Mexicana:

“Quiero contagiarles estas ganas (a los jóvenes) el deseo de estar en la selección, poder estar en un Mundial; que vean que estoy trabajando y luchando para estar en la lista final, eso nos va a complementar”.