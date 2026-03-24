¿Era necesario? México ya tiene su canción oficial para el Mundial

Redacción FOX Deportes

Resulta que la Selección Mexicana tiene una nueva canción oficial para el Mundial del 2026. Grupo Frontera presentó el tema ‘Un Solo Corazón’, que pretende unir a los millones de aficionados del Tri en el mundo.

“La pensamos para la selección, para los muchachos y el aficionado mexicano. Estuvimos con los jugadores de la selección mexicana, escucharon la canción antes de que saliera y la estuvieron bailando y viendo sobre qué iba”, dijo el vocalista Adelaido ‘Payo’ Solís en una charla con EFE.

Dale, dale, Selección, que toda tu gente hoy te quiere ver campeón, es el coro de la canción que presentó la agrupación mexicoamericana en el Auditorio Black Berry en Ciudad de México.

“Más de 100 millones de mexicanos unidos, un solo corazón con el que todos apoyamos a la selección”, apuntó el autor de esta canción, la cual estará disponible en la plataforma Amazon Music.

¿Incondicionales, ya escucharon la rola que Grupo Frontera se armó para nuestra Selección? 💎🎶



¡Vayan a escucharla en @AmazonMusicMX, seguro los pondrá a bailar como a Kin! 🎧: https://t.co/Oc3wi1fpcb#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/7JhxbKZCYA — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

De acuerdo con la agencia EFE, "Grupo Frontera, compositores de música regional norteña, se coloca en la lista de los 50 artistas más escuchados del mundo, por lo que ‘Un solo corazón’ promete ser un éxito mundial, especialmente en Estados Unidos y países hispanohablantes".

Entre los delcarados aficionados de Grupo Frontera figuran jugadores Israel Reyes, jugador del Club América y seleccionado mexicani, a quien muchos reconocen como un “cantante frustrado”, pero muy entonado.

El nuevo tema tiene una duración de tres minutos y fue presentado en un evento organizado por Apple Music y respaldado por la Federación Mexicana, la cual, a través de sus redes sociales, legitimó esta canción como "la rola que Grupo Frontera se armó para nuestra Selección".

El Tri debuta el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, una semana después se medirá a Corea del Sur en Guadalajara y el día 24 a un rival europeo por definir, nuevamente en la Ciudad de México.