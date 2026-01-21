El 'Vasco' Aguirre, frente a su última llamada a la Selección Mexicana

Héctor Cantú

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, confirmó que la lista de convocados para el Mundial 2026 está prácticamente cerrada, por lo que estos dos partidos amistosos ante Panamá y Bolivia solo servirán para disipar algunas dudas.

Para estos duelos el estratega y su cuerpo técnico, que contarán solamente con jugadores de la Liga MX, darán minutos a futbolistas en posiciones en los que aún no hay total seguridad de quién será el que ocupe el sitio.

“Estos partidos, ante Panamá y Bolivia, son evidentemente para disipar algunas dudas, porque claro que estamos muy avanzados en la elección de los jugadores, ya tenemos una idea de juego, pero esto se va a plasmar cuando ya tengas un equipo base y entrenamientos”, confesó el seleccionador.

Sobre Panamá, el seleccionador mexicano confirmó el valor de la plantilla y el crecimiento que el cuadro canalero ha tenido en los últimos años.

Así se celebraron los goles del Tri ante Panamá

“Es un conjunto más que uno de individualidades, no dependen de nadie. Como conjunto ha mejorado muchísimo en los últimos años. Me gusta muchísimo el entrenador, hace años. Le ha metido conceptos verdaderamente muy importantes al equipo panameño. Juegan muy bien al fútbol y tácticamente son muy buenos”, agregó Aguirre.

Panamá intentará romper la mala racha ante el equipo mexicano en la que suma 16 partidos consecutivos sin victoria.