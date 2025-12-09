El Tri termina el 2025 en el lugar 15 de la clasificación de la FIFA

Héctor Cantú

La Selección Mexicana ha terminado el 2025 ubicado en la posición 15 de la clasificación de la FIFA luego de un año de contrastes luego de haber obtenido, de acuerdo a los criterios del organismo, 1mil 676 puntos.

México, que tuvo su peor puntaje en el corte de julio, donde quedó ubicado en la posición 13, repitió la posición 15 de la penúltima clasificación publicada en noviembre pasado.

La Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre desde la final de la Copa Oro ante Estados Unidos donde se impuso por marcador de 1-2.

Desde entonces enfrentó a Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay, con un saldo de cuatro empates y dos derrotas.

La última vez que la Selección Mexicana estuvo dentro de los 10 mejores equipos del mundo fue en marzo de 2022, cuando ocupó la novena posición.

Históricamente, la mejor posición del Tri ha sido estar en los cuatro mejores sitios de la FIFA posición que ocupó por última vez el 16 de mayo de 2006.