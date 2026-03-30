El Tri, por otro triunfo histórico ante una de sus 'víctimas' favoritas en Europa

Héctor Cantú

La Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre intentará despejar las dudas que dejó su actuación anterior, cuando se enfrente a Bélgica, uno de los equipos llamados a ser la sorpresa del próximo Mundial.

Este será el partido 15 de Javier Aguirre ante rivales Europeos y buscará llevar su marca a siete victorias ante combinados del Viejo Continente como entrenador de la Selección Mexicana.

Aquella selección icónica que empató con Bélgica en el Mundial de 1998

Bélgica está marcada como una de las ‘víctimas’ favoritas de la Selección Mexicana, a la que ha derrotado en tres ocasiones, todas con diferencia de un gol.

La última victoria se logró cuatro décadas atrás, cuando México se impuso en la Copa del Mundo de 1986 por 2-1.

En los tres últimos cotejos, Bélgica se llevó una victoria por goleada en partido amistoso jugado en 1990 y dos empates, siendo el más valioso el logrado en el Mundial de 1998 por 2-2.

Bélgica ha anunciado varios cambios en su equipo inicial para enfrentarse a México considerando el cansancio que varias de sus figuras arrastras y con el que deberán enfrentar la recta final de las ligas en todo el mundo.

Este será el partido amistoso número 16 de México bajo la tutela de Javier Aguirre en esta nueva etapa al frente de la selección, donde acumula 6 victorias, 6 empates y 3 derrotas.