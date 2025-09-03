El delantero japonés que hizo olvidar a Santiago Giménez

Enrique Gómez

El delantero que finalmente hizo olvidar a Santiago Giménez es japonés y enfrentará a México.

Ayase Ueda, seleccionado japonés llamado a enfrentar al Tri en el partido amistoso del sábado 6 de septiembre en Oakland, tiene cuatro goles en solo tres partidos de liga con el Feyenoord; eso es más de lo que hizo el delantero mexicano cuando arrancó la temporada pasada con el equipo de Rotterdam, donde, en sus primeros tres encuentros (igual, siendo titular) hizo dos goles y puso una asistencia.

El atacante de 27 años juega en el equipo neerlandés desde 2023, es decir, coincidió con ‘Santi’, quien era el delantero titular; sin embargo, ahora que el nipón tiene la confianza del técnico Robin van Persie, ha tenido un gran arranque de campeonato y ha desquitado al máximo la titularidad brindada.

Pero ¿quién es mejor entre Giménez y Ueda de cara al duelo entre la Selección Mexicana y la de Japón?

Temporada 2025/26

Ueda, 390 índex I.A.

· Es el número 1° de la Eredivisie

· Sería el número 1° de la Serie A

Giménez, 173 índex I.A.

· Es el número 19° en la Serie A

· Sería el número 17° de la Eredivisie

Temporada 2024/25

Ueda, 165 índex I.A.

· Fue el número 8° de la Eredivisie

· Hubiera sido el número 23° de la Serie A

Giménez, 171 índex I.A.

· Fue el número 21° en la Serie A

· Hubiera sido el 7° de la Eredivisie

O sea, ni en la temporada pasada con el Milan ni en lo que va de esta, Santiago Giménez alcanzó los puntos de Inteligencia Artificial que registra el japonés en estos momentos. Es verdad que apenas van tres partidos y que sus estadísticas son muy volátiles, pero si en algo se parecen ambos atacantes es que los dos han iniciado todos los partidos de la presenta campaña con sus respectivos equipos.

Japón tiene 19 jugadores en Europa por ocho de México y por si fuera poco, parece que el nivel de sus figuras están en un punto más alto que el de los jugadores estelares del equipo ‘azteca’.