Edson Álvarez, nuevamente estelar en el futbol europeo

Enrique Gómez

Como lo fue en México y en Países Bajos, Edson Álvarez ya es un jugador estrella en Turquía. Lo dice su titularidad bajo llave en uno de los equipos más competitivos de la liga e incluso, la inteligencia artificial.

El capitán de la Selección Mexicana está convertido en un futbolista determinante con el Fenerbahce. Ha visto la mayoría de los minutos de juego, se ha ganado el respeto del entorno por su pasión y liderazgo, pero además, está timbrando como uno de los mejores mediocampistas defensivos en la Superliga turca.

De acuerdo con la I.A. de la plataforma Comparisonator, la cual crea un puntaje para cada jugador con base en su rendimiento en todas las circunstancias de juego en ataque, defensa y transición:

· Edson Álvarez tiene un índex de 175

· Con eso, le alcanza para ser el 4° mejor medio defensivo de Turquía

· En cuando a pases, es el número 1 en todo el torneo

El mexiquense de 28 años contabiliza seis partidos en la liga local con el Fenerbahce y en todos ha sido titular, aunque, a diferencia de lo que sucede en Europa League, solo ha podido jugar los 90 minutos en una ocasión dentro de la liga, donde, para no variar, ya registra dos tarjetas amarillas.

Álvarez, quien llegó en los últimos días del mercado para asumir esta aventura en Eurasia y que se lesionó a los pocos días, regresa a la Selección Mexicana, luego de su ausencia en la pasada Fecha FIFA debido a esos mismos problemas físicos, por lo que ahora podrá poner en servicio del Tri toda la confianza que ha ganado con su nuevo equipo.

México enfrenta a Uruguay y a Paraguay el 15 y el 18 de noviembre y el Fenerbahce solo espera que el futbolista esté listo para afrontar el partido contra el Rizespor del 23 de noviembre, donde el equipo buscará el liderato.