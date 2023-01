Decepcionante... Ningún equipo de Europa ofertó por Luis Chávez

Decepcionante, pero cierto: no hay ofertas por el jugador mexicano más destacado en Catar 2022.

Una vez más la directiva de Pachuca reveló que no ha habido acercamientos por Luis Chávez, o sea que lo del Bayer Leverkusen solamente se quedó en un ‘coqueteo’ de redes sociales.

“No ha habido nada por Luis Chávez, pero bueno, es un jugadorazo. Todavía falta suficiente para que se cierre el mercado y veremos qué es lo que pasa”, aseguró Jesús Martínez, presidente de los ‘Tuzos’.

Hasta ahora, el único jugador mexicano que ha dado el salto al ‘viejo continente’ tras su participación en la Copa del Mundo es César Montes, quien este día tuvo su debut con el Espanyol en la Copa del Rey.

Espanyol avanza en la Copa del Rey en el debut de César Montes

Es decir, ni siquiera Alexis Vega pudo llamar la atención de algún equipo de Europa, al menos no lo suficiente para que Chivas recibiera una oferta de compra formal. El jugador que fue a Catar con la firme intención de no regresar a la Liga MX recién afirmó que no piensa ir a Europa bajo las condiciones de un contrato a préstamo, lo único que se le ha ofrecido hasta ahora.

El mercado cierra hasta el 31 de enero, por lo que aún podría sumarse otro mexicano más a la ‘legión’ en Europa, aunque si ni siquiera han preguntado por Luis Chávez, hay pocas esperanzas para los otros.

El mediocampista de 26 años, cuyo costo asciende a los 8 millones de euros según Transfermarkt, recientemente fue vinculado con Rayados de Monterrey, club que presuntamente ofreció más de 10, sin embargo aún no hay algo concreto.

Es de entenderse que el interés por los jugadores mexicanos no haya subido después de Catar 2022 luego de la decepcionante actuación del Tri, que tuvo su peor Mundial desde 1978.