¿De qué será capaz el 'experimento mexicano' contra Islandia?

Enrique Gómez

Será el tercer partido del año para México y al igual que los dos anteriores, este duelo se ubica fuera del paraguas de la Fecha FIFA, por lo que el Tri tampoco podrá contar con sus jugadores estelares.

O sea, continuarán los experimentos forzosos para Javier Aguirre con el equipo ‘azteca’.

El rival en turno es Islandia, que tampoco llevará a sus principales figuras, por lo que se espera una victoria contundente por parte del equipo mexicano, por más de que a la cancha salga una combinación de jugadores que posiblemente nunca más vuelva a verse, toda vez que para este duelo solo fueron citados jugadores de la Liga MX, muchos de los cuales, no estarán en el próximo Mundial.

Así llegan ambos equipos para este solitario partido amistoso que se celebrará en Querétaro: