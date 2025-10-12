¿Cuánto cuesta Gilberto Mora tras el Mundial Sub 20?

Héctor Cantú

Con la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial Sub 20 a manos de Argentina en los cuartos de final, se terminó el sueño de un equipo que había dado muestras de poderle jugar al tú por tú a las grandes potencias.

De lo más doloroso de la eliminación, más allá del resultado en general que vuelve a dejar al futbol mexicano con mucho camino por recorrer, también se resiente el no poder ver en acción a Gilberto Mora, uno de los jugadores más destacados de la fase de grupos.

Mora, quien marcó tres goles y colaboró con dos asistencias en el campeonato, se ha ganado a pulso la posibilidad de poder viajar, muy pronto, al futbol europeo donde varios equipos han preguntado por él.

Gilberto llegó al Mundial de Clubes con un valor de 3.5 millones de euros, una cifra que subió un millón más gracias a sus actuaciones en el Mundial Sub 20 que se sigue disputando en Chile.

Ahora, Cualquier equipo que pretenda hacerse de los servicios del jugador de Xolos, tendrá que poner sobre la mesa al menos unos 10 millones de euros para poder abrir la negociación.

Incluso, se ha programado que el valor de Mora pueda llegar hasta los 15 milllones de euros una vez que ponga un pie en el Viejo Continente.

Algunos reportes apuntan a que clubes de la talla del Real Madrid y el Barcelona han hecho un seguimiento seguimiento específico sobre Mora para conocer si podría convertirse en un refuerzo llamativo para los mercados internacionales de ambos clubes.