Gilberto Mora, por todo: "Podemos ser campeones del mundo"

Redacción FOX Deportes

El nivel de madurez que muestra Gilberto Mora a los 16 años es casi tan impresionante como su calidad futbolística, pero claro que el jugador estrella de la Selección Mexicana sueña con el título.

A pesar de que inició el torneo con dos empates y que apenas ha superado la fase de los octavos de final, Mora aseguró que el Tri podría ganar el Mundial sub-20, pues el equipo cada vez luce mejor y claro que confía en el talento y la capacidad del equipo para superar a los próximos rivales en la fase final.

“Cada día se nota más la unión que tenemos, se ha hecho una selección muy fuerte... yo creo que tenemos para ser campeones del Mundo”, dijo Mora en palabras compartidas por el diario Récord.

🇲🇽 ¡Felicidades a @miseleccionsubs Sub-20!



Triunfo 4–1 sobre Chile y pase a cuartos de final del Mundial Sub-20 👏



Nuestro Gilberto Mora volvió a destacar con una asistencia #OrgulloXoloitzcuintle | #LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/9ftxFbIYKJ — Xolos (@Xolos) October 8, 2025

Cuando el jugador de Tijuana dice que “no siente presión” pese a todas las miradas que están sobre él a unos días de cumplir 17 años, hay que creerle, pues su toma de decisiones en la cancha y su frialdad para jugar avalan sus palabras. Está viviendo el momento y por ahora, suma tres goles en el torneo.

“Yo trato de disfrutar en el campo, no siento presión al jugar, me gusta divertirme y jugar para el equipo. Voy a tratar de seguir así para el servicio del equipo”, agregó Mora, autor de una asistencia en el partido por los octavos de final, donde el Tri goleó al anfitrión Chile por marcador de 4-1.

Mora, quien supuestamente ya es seguido por el Barcelona, espera seguir marcando la diferencia en el Mundial sub-20 y mantener su nivel para jugar con el Tri mayor en la Copa del Mundo 2026.