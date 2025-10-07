¡México a cuartos! Feroz goleada sobre Chile en el Mundial sub-20

Enrique Gómez

Con total categoría, México goleó al anfitrión Chile y avanzó a los cuartos de final del Mundial sub-20.

El joven maravilla, Gilberto Mora, apareció para asistir en el primer gol, pero el gran protagonista fue Hugo Camberos, quien ingresó en la recta final del partido y anotó los dos últimos goles del Tri.

Victoria 4-1 de la Selección Mexicana sobre el equipo chileno, que fue superado de principio a fin.

Tras empatar contra España y Brasil y vencer a un Marruecos que había arrasado en el Grupo C, el equipo ‘azteca’ avanzó segundo de su sector y se citó con ‘La Roja’, sin embargo, el mayor reto vendrá en la serie de los ocho mejores, pues probablemente su rival sea Argentina, potencia en cualquier división.

🇲🇽 Mexico beats the hosts and get to the #U20WC quarter-finals. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 8, 2025

Así fueron los goles de este baile mexicano en Valparaíso:

· 0-1 (26’): Gran gol de Tahiel Jiménez en los linderos del área, tras el balón que le bajó Mora

· 0-2 (67’): Golazo de Iker Fimbres, quien desde afuera y cayéndose, mandó una curva al ángulo

· 0-3 (80’): Hugo Camberos cerró la pinza enfrente a la línea de gol tras una buena tiangulación

· 0-4 (86’): Camberos puso el balón pegado a la base del primer poste tras una fiagonal retrasada

· 1-4 (88’): Golazo de Juan Rossel, quien recibió un pase filtrado y disparó cruzado a media altura

Volvió a aparecer Gilberto Mora y México le pega primero a Chile

El partido estaba calendarizado para más temprano, sin embargo, la FIFA lo cambió para ubicarlo en un horario estelar, por tratarse de un juego tan prometedor, sin embargo, el espectáculo fue todo del Tri.

Con una goleada que lo llena de confianza, México está listo para la ronda de cuartos de final, donde enfrentará al vencedor entre Argentina (ampliamente favorito) y Nigeria, el 11 de octubre en Santiago.

La victoria ante Chile no es sorpresiva, pues la Selección Mexicana era superior en el papel, pero la goleada sí. De esta manera, el equipo se mantiene en competencia en la Copa del Mundo sub-20 y enciende la esperanza de todo un país, que siempre ha soñado con un mejor futuro futbolístico.