¡El Barcelona ya está tras Gilberto Mora!

Con todos sus goles en la Liga MX, el título de Copa Oro y ahora, su gran participación en el Mundial sub-20, no debería sorprendernos que los equipos más grandes de Europa estén siguiendo a Gilberto Mora.

Y es nada menos que el Barcelona el principal interesado en el mediocampista de 16 años.

De acuerdo con fuentes como Mundo Deportivo o Transfermarkt, el equipo ‘culé’ sigue muy de cerca al jugador de Tijuana, por lo que no sorprendería que hiciera un primer acercamiento por el jugador. Por reglas de la FIFA, no podrá concentrar con el equipo europeo hasta cumplir los 18 años, pero sí puede firmar un contrato a futuro, tal como lo hicieron Endrick y Franco Mastantuono con el Real Madrid.

Además de sus goles (tres en tres partidos del Mundial sub-20 y tres en lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX), Mora ha demostrado su gran visión de juego, técnica, madurez y mentalidad. Además, su forma de cadenciosa de jugar y su lucidez con el balón, parecen ajustarse a la filosofía del Barcelona.

Además del equipo español, se habla de que equipos como el Ajax, el Real Madrid y el Manchester City también están interesados en el futbolista mexicano, quien a mediados de este mes cumplirá 17 años.

Mora es la gran esperanza para el futuro del Tri y para el presente del equipo sub-20, que el martes 7 de octubre jugará los octavos de final de la Copa del Mundo sub-20 contra el anfitrión Chile.