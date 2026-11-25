Enrique Gómez

En todo lo que va de este siglo, solo dos entrenadores han completado el proceso hacia el Mundial.

No es por asustar a Rafael Márquez, pues él conoce perfectamente la estadística al vivir cinco Copas del Mundo como jugador, solo vale la pena mencionar que ningún entrenador es intocable (ni siquiera Hugo Sánchez) y que de hecho es bastante común que haya uno o más despidos de entrenadores durante el cuatrienio.

Hasta ahora, solo los argentinos Ricardo La Volpe y Gerardo Martino lograron culminar el proceso completo para el que fueron designados, por lo que Rafa Márquez espera convertirse en el tercer seleccionador mexicano en lo que va de este siglo que logra iniciar y terminar la carrera.

Los técnicos oficiales (sin contar interinatos) desde 1998 hasta ahora:

1. Hacia Corea-Japón 2002: Manuel Lapuente, Enrique Meza y Javier Aguirre

2. Hacia Alemania 2006: Ricardo La Volpe

3. Hacia Sudáfrica 2010: Hugo Sánchez, Sven-Goran Eriksson y Javier Aguirre

4. Hacia Brasil 2014: José Manuel de la Torre, Víctor Manuel Vucetich y Miguel Herrera

5. Hacia Rusia 2018: Miguel Herrera y Juan Carlos Osorio

6. Hacia Catar 2022: Gerardo Martino

7. Hacia Norteamérica 2026: Diego Cocca, Jaime Lozano y Javier Aguirre

En resumen, solo dos procesos terminaron con el técnico original y en cuatro de ellos hubo tres entrenadores, o sea, dos despidos oficiales. Esto quiere decir que en México es ‘normal’ que haya uno o más cambios en un mismo proceso mundialista, por lo que, obviamente, el puesto de Márquez sí estuvo en riesgo durante los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, donde el Tri apenas evitó la primera eliminación tempranera de su historia.

¿Terminará Márquez el proyecto hacia el Mundial del 2030? La Federación le cumplió al abanderarlo después de la Copa del Mundo, pero seguramente ya empezaron a sembrarse las primeras dudas.