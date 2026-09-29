¿Cómo le va a México contra Perú, Chile y las peores selecciones de Sudamérica?

Enrique Gómez

Así como en Sudamérica se encuentran dos de las mejores selecciones del mundo, también hay varias que se ubican fuera de los 50 primeros lugares del Ranking FIFA. Y para esta serie de partidos amistosos, el Tri enfrentará a dos de ellas.

Perú, próximo rival de la Selección Mexicana y Chile, quien será el cuarto y último rival del Tri en esta Fecha FIFA, son el antepenúltimo y el penúltimo lugar, respectivamente de su confederación, por lo que si México empató contra Colombia (tercera mejor selección de Sudamérica), claro que se espera una victoria del equipo ‘azteca’ en estos dos partidos celebrados en Estados Unidos.

Así el balance de México contra las cuatro peores selecciones de CONMEBOL:

Venezuela (48° del Ranking FIFA)

· Último enfrentamiento: Victoria 1-0 sobre México (2024)

· 2019, última victoria de México

· Últimos 5 jugos directos: 2 victorias para México, 2 empates y 1 derrota

Perú (51° del Ranking FIFA)

· Último enfrentamiento: Victoria 1-0 sobre México (2022)

· 2011, última victoria de México

· Últimos 5 jugos directos: 1 victoria para México, 2 empates y 2 derrotas

Chile (52° del Ranking FIFA)

· Último enfrentamiento: empate 2-2 con México

· 2019, última victoria de México

· Últimos 5 jugos directos: 2 victorias para México, 1 empate y 2 derrotas

Bolivia (78° del Ranking FIFA)

· Último enfrentamiento: Derrota 1-0 contra México (2026)

· 1997, única victoria de Bolivia

· Últimos 5 jugos directos: 4 victorias para México y 1 empate

Chile está pasando por uno de sus momentos más bajos en los últimos años, pero dentro de esas dos recientes victorias que tiene sobre el Tri, se encuentra aquella 7-0 en la Copa América 2016, cuando ‘La Roja’ fue campeona y vivía quizá el mejor momento de toda su historia como selección.

¿Podrá Rafael Márquez lograr su primera victoria como entrenador esta noche contra Perú? México se encuentra 41 lugares por encima del Ranking FIFA y su selección vale casi 10 veces más, así que es casi una obligación.