'Chucky' Lozano no cree en la maldición del 'quinto partido' para México

¿Es mejor creer que el fracaso de la Selección Mexicana en octavos de final se debe a una maldición o a la constante incapacidad del equipo? Bueno, el ‘Chucky’ Lozano prefiere no pensar en supersticiones.

Para la segunda Copa del Mundo de su carrera, el mexicano está convertido en un jugador importante en el Napoli y en una pieza fundamental en el ataque del equipo ‘azteca’ y es uno de los futbolistas en mejor momento para que el Tri busque llegar, al menos, a los soñados cuartos de final.

“Sé que a la gente le gusta hablar de la maldición del quinto partido en el Mundial y de la presión en el equipo mexicano, pero la verdad, no gasto mi tiempo en eso. No vale la pena decir nada sobre eso excepto que no estoy interesado en las supersticiones. Es un cliché”, comentó el atacante de 27 años en palabras para The Players’ Tribune.

A cinco días de que el Tri debute en el Mundial, todavía hay muchas dudas respecto al equipo, pero el extremo por izquierdo confía en que cuando llegue el momento, todo el país apoyará a su selección.

¿México tendrá una mejor participación de la que tuvo en Rusia 2018? El ‘Chucky’ se siente en mejor momento con todo y que aquella vez marcó el golazo de la histórica victoria ante Alemania.

“No soy el mismo muchacho que fui hace cuatro años en Rusia. No somos el mismo equipo. Hemos vivido mucho en estos cuatro años, algunas cosas buenas y otras malas. Pero somos el mismo país y viviremos estos momentos juntos con los 130 millones que somos”, agregó el atacante del Napoli.

México debuta el 22 de noviembre ante Polonia y dentro de toda la incertidumbre que envuelve al equipo, una de las pocas cosas que parecen seguras es que el ‘Chucky’ será titular absoluto.