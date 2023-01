'Chicharito' no está seguro si un técnico mexicano es la mejor opción para el Tri

'Chicharito' Hernández mostró este sus dudas sobre la corriente de opinión que sostiene que el próximo seleccionador del Tri, después del fracaso en Catar 2022 del argentino Gerardo Martino, deba ser sí o sí un técnico mexicano.

"Ay, cómo nos encanta manejar una narrativa y promocionar gente... Mira, yo llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo. Aquí soy un extranjero en EE.UU y veo cómo me toman en cuenta", afirmó el delantero en el 'Media Day' de la MLS.

"Claro que estoy en pro de la gente mexicana y talentosa. Pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que ayude, que pueda sumar, sea de la nacionalidad que sea", añadió.

El delantero reforzó sus argumentos citando ejemplos exitosos con la selección de entrenadores mexicanos y no mexicanos.

"En 2006 nos encantó el proceso y era un entrenador argentino (Ricardo La Volpe), 2014 era un entrenador mexicano (Miguel 'el Piojo' Herrera) y nos encantó todo lo que sucedió en ese Mundial. Ya basta de estas novelas, creo yo. Hay que unirnos sea mexicano o no sea mexicano", reflexionó.

Esta opinión de Chicharito llegó horas después de que su compatriota Alan Pulido, del Sporting Kansas City, apostara claramente por un nombre para el banquillo de la Selección Mexicana.

"Si tuviera que elegir a uno (...), 'el Piojo' creo que es un técnico ideal. Aparte de mexicano, puede hacer muy bien las cosas. Ya con experiencia de un Mundial, con los títulos que ha tenido a nivel profesional en su carrera, creo que le vendría muy bien a la selección", dijo Pulido.