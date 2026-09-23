César Montes viajó lesionado a México y ya va de regreso a Rusia

Redacción FOX Deportes

Viajó desde Moscú hasta México solo para terminar de lesionarse y tener que partir de regreso a Rusia.

César Montes es baja con la Selección Mexicana para el debut de Rafael Márquez como técnico.

El defensa del Lokomotiv de Moscú, quien se perdió los dos últimos encuentros con su equipo por una “lesión desconocida” (según Transfermarkt) hizo un largo viaje, pero de inmediato rompió filas y se perderá los partidos de septiembre-octubre contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

¡CÉSAR MONTES ES BAJA DE LA SELECCIÓN! ???



Se vivió el primer entrenamiento a puertas abiertas de la Selección Mexicana. César Montes y Santiago Gimenez entrenaron por separado. Montes será baja del Tricolor por un tema de lesión.



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El defensa de 29 años llegó con un desgarro en el glúteo, pero de alguna forma tenía la esperanza de estar listo para la gira por Estados Unidos que inicia el 26 de septiembre. Claramente no sucedió y tendrá que volar de regreso a Rusia para continuar con su proceso de recuperación.

Para ocupar el lugar que dejó vacante el capitán del Tri en el Mundial 2026, Márquez citó a Dagoberto Espinoza, lateral de 22 años que juega en el América.

México convocó un total de 30 jugadores para esta Fecha FIFA, la primera tras el Mundial 2026 y pese a las molestias de Santiago Giménez y Jeremy Márquez, solo hay una baja oficial.