Álvaro Fidalgo al fin habló de su decisión para jugar con México

Por si no era obvio, Álvaro Fidalgo acaba de hacer público su deseo por jugar con la Selección Mexicana.

El exjugador del América, quien antes de salir de México dejó arreglado todo el trámite para hacer el cambio de federación, tal como se lo habían propuesto los directivos del Tri, también rompió el silencio acerca de la decisión que tomó para ser elegible por el país donde había vivido los últimos cinco años.

“Es importante decir que muchas veces la gente da las cosa por sentado respecto a este tema, hay final hay grandísimos jugadores, un grandísimo seleccionador, a mí nadie me dio absolutamente nada, yo simplemente opté por la decisión de poder ser seleccionado, pero no depende absolutamente de mí”, comentó el ahora jugador del Betis en una entrevista con Pepe del Bosque para Apuntes de Rabona.

El mediocampista de 28 años asegura que el hecho de ser elegible por México no le asegura un lugar en la Selección, pero vaya que tiene buenas razones para pensar que recibirá un llamado para la próxima Fecha FIFA; primero porque es el único mexicano que juega en La Liga de España y después porque antes de que él se decidiera en jugar por el Tri, los directivos de la Federación ya lo habían buscado para convencerlo.

“Es la primera vez que voy a abrir esto un poco: tomé la decisión de hacer ese cambio, era una decisión que era importante para mí, importante para muchas cosas. Lo hablé con mi familia, con amigos, al final tomamos la decisión y estoy muy contento”, aseguró el ‘Maguito’ desde su natal España.

El próximo partido oficial de México es el 28 de marzo contra Portugal, ¿veremos a Fidalgo en la lista de Javier Aguirre?