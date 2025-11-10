Publicación: martes 11 de noviembre de 2025

¿Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana? Al menos en enero, no

El mediocampista del América se naturalizó, pero aún no es elegible.

Si algo ha quedado claro desde hace más de una década es que para Javier Aguirre los futbolistas naturalizados tienen el mismo derecho de representar a México y Álvaro Fidalgo sería el siguiente.

Diversos medios de comunicación han informado sobre el supuesto llamado del ‘Maguito’ para la Selección Mexicana en enero de 2026; sin embargo, eso no será posible.

Álvaro Fidalgo se codea con los mejores mediocampistas del mundo

El Observatorio del Futbol (CIES) analizó a los mediocampistas que han jugado, al menos, 450 minutos en la temporada para definir quiénes son los mejores distribuidores de juego. El índice considera: pases acertados, porcentaje de pases acertados, ratio de pases respecto a los compañeros y nivel medio de partidos disputados.
10. Yahya Jabrane, Wydad Casablanca: 92.5% pases completos, 84 pases promedio por partido | Índice total: 96.4
9. Oriol Romeu, Barcelona: 93% pases completos, 79 pases promedio por partido | Índice total: 96.7
8. Álvaro Fidalgo, América: 94.2% pases completos, 82 pases promedio por partido | Índice total: 106.4
7. Joshua Kimmich, Bayern Munich: 90% pases completos, 85 pases promedio por partido | Índice total: 110.6
6. Aschraf El Mahdioui, Al-Taawoun: 94.1% pases completos, 83 pases promedio por partido | Índice total: 112.8
5. Granit Xhaka, Bayer Leverkusen: 92.7% pases completos, 93 pases promedio por partido | Índice total: 122.6
4. Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen: 92.5% pases completos, 93 pases promedio por partido | Índice total: 123.1
3. Toni Kroos, Real Madrid: 94.5% pases completos, 85 pases promedio por partido | Índice total: 124.5
2. Frenkie de Jong, Barcelona: 93.7% pases completos, 103 pases promedio por partido | Índice total: 165.3
1. Rodri Hernández, Manchester City: 95% pases completos, 111 pases promedio por partido | Índice total: 192.6

El nacido en Oviedo, España, obtuvo la nacionalidad mexicana en 2024 y aunque ante la ley ya es ciudadano y cuenta con toda la documentación que lo avala, hay un inconveniente para que se defienda la camiseta del ‘Tri’: la FIFA requiere que los naturalizados residan cinco años consecutivos en el país que buscan representar.

En el caso de Fidalgo, eso sucederá hasta marzo de 2026, ya que el mediocampista llegó a México en febrero de 2021. Por ello, podría ser convocado para el amistoso ante Portugal, así como para otros compromisos previo al Mundial.

¿Cuántos goles han marcado los naturalizados para la Selección Mexicana?

Gabriel Caballero: 8 partidos (2002), 0 goles
Antonio Naelson ‘Sinha’: 52 partidos (2005-2014-), 5 goles
Guillermo Franco: 25 partidos (2005-2010), 7 goles
Christian Giménez: 5 partidos (2013), 0 goles
Leandro Augusto: 6 partidos (2008-2009), 1 gol
Lucas Ayala: 1 partido (2009), 0 goles
Matías Vuoso: 15 partidos (2008-2015), 6 goles
Rogelio Funes Mori: 1 partido (2021-), 1 gol

