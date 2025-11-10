¿Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana? Al menos en enero, no

Redacción FOX Deportes

Si algo ha quedado claro desde hace más de una década es que para Javier Aguirre los futbolistas naturalizados tienen el mismo derecho de representar a México y Álvaro Fidalgo sería el siguiente.

Diversos medios de comunicación han informado sobre el supuesto llamado del ‘Maguito’ para la Selección Mexicana en enero de 2026; sin embargo, eso no será posible.

Álvaro Fidalgo se codea con los mejores mediocampistas del mundo

El nacido en Oviedo, España, obtuvo la nacionalidad mexicana en 2024 y aunque ante la ley ya es ciudadano y cuenta con toda la documentación que lo avala, hay un inconveniente para que se defienda la camiseta del ‘Tri’: la FIFA requiere que los naturalizados residan cinco años consecutivos en el país que buscan representar.

En el caso de Fidalgo, eso sucederá hasta marzo de 2026, ya que el mediocampista llegó a México en febrero de 2021. Por ello, podría ser convocado para el amistoso ante Portugal, así como para otros compromisos previo al Mundial.