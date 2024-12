Álvaro Fidalgo se naturalizó porque es "feliz en el país", no por la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo aseguró este martes que desde hace meses recibió la nacionalidad mexicana, pero que no por ello tiene pensado en una convocatoria con México.

"Sí, soy mexicano, pero no de ahora. Hace ya un montón de meses que se dio, pero no pensé que tenía que decirlo al público. Lo de la selección es otra cosa, son cosas de las que no hay nada qué hablar", afirmó el jugador de 27 años en conferencia de prensa.

Fidalgo confirmó que el documento de nacionalidad lo recibió meses atrás, pero que no lo anunció para mantenerse concentrado en su presenta con América y sin la intención de ponerse en el panorama de Javier Aguirre.

El mediocampista de 27 años aclaró que “soy muy feliz en el país y por eso opte por tomar la nacionalidad mexicana”, el llamado del ‘Tri’ no llegaría sino hasta 2026 cuando el español cumpla los cinco años que estipula el reglamento de la FIFA como obligación para ser llamado.