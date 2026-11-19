EFE

Alex Padilla, guardameta del Athletic Club, considera un "privilegio" compartir vestuario con Unai Simón, ganador del Guante de Oro en el pasado Mundial y recientemente galardonado con el Premio Yashin al mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro.

"No puedo tener un mejor compañero para aprender, para crecer, para pedirle consejos, para escucharle y para trabajar día a día y competir con él. Para mí es un privilegio", confesó el guardameta suplente del equipo rojiblanco ante los medios de comunicación tras participar en la inauguración en San Mamés de la exposición temporal 'Entre México y Bilbao, historias compartidas de fútbol'.

Padilla y Bibiane Schulze, futbolista del equipo femenino también vinculada familiarmente con México, encabezaron la presentación de una muestra que repasa los vínculos históricos, culturales y deportivos entre el País Vasco y México y que organizan conjuntamente el Museo Athletic y el Museo Arocena de Torreón.

? #ACMuseoa presenta “Entre México y Bilbao. Historias compartidas de fútbol”.



La exposición temporal reconstruye a través del fútbol una parte de la historia que ha unido a los pueblos mexicano y vasco.



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? ¡Ven a visitarla a San Mamés! pic.twitter.com/qoNOLa1RET — Athletic Club (@AthleticClub) November 24, 2026

El portero rojiblanco, que el pasado 6 de octubre debutó como internacional absoluto con México, reconoció que le gustaría disputar el Mundial de 2030 con el Tri, aunque por el momento prefiere centrarse en su trabajo diario en el Athletic.

"¿Quién no quiere jugar un Mundial con su selección? Todavía quedan muchas temporadas y el futuro lo dirá", comentó Padilla, que esta temporada únicamente ha disputado la primera eliminatoria de Copa, frente al Prat, y que podría repetir bajo palos el próximo 1 de diciembre en Soria ante el Numancia, en la segunda ronda.

"No sé si seré el portero de la Copa. Estoy preparado para cuando el equipo me necesite. La verdad es que no es una cosa que piense. Trabajo día a día para estar a mi mejor nivel y, si el 'míster' me necesita en cualquier momento, ayudar al equipo", explicó.

"Todos queremos jugar, pero hay que saber asumir el rol y saber desde dónde puedes ayudar al equipo lo máximo posible", apostilló Padilla.