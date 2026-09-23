¡Al fin! Por primera vez en la historia, México jugará en el Estadio BBVA

Enrique Gómez

Ya sea para compensar a Monterrey o porque simplemente el Estadio BBVA es el más espectacular del país, México jugará su siguiente partido oficial en la casa de los Rayados.

La Selección Mexicana anunció al ‘Gigante de Acero’ como sede para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, el cual se llevará a cabo el martes 17 de noviembre.

El rival se conocerá después de esta Fecha FIFA y será nada menos que el cuartofinalista peor clasificado de la fase de grupos de La Liga A de torneo. Y es que, como el Tri es la selección mejor sembrada en la ronda de eliminación directa debido a su ubicación en el Ranking FIFA, tiene el privilegio de medirse a equipo más ‘débil’ de los cuatro que consigan su clasificación.

Partido oficial en México ???



¡Incondicionales, nos vemos el 17 de noviembre en el estadio Monterrey para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones! ⚽?



Todos juntos en casa por el pase al Final Four ?. pic.twitter.com/i02sdiEOAt — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 23, 2026

Luego de los cuatro partidos amistosos de esta larga Fecha FIFA de septiembre-octubre, el siguiente compromiso del equipo de Rafael Márquez será justamente por la Liga de Naciones. La eliminatoria es de ida y vuelta, por lo que el primer enfrentamiento será en Centroamérica o el Caribe.

Monterrey recibirá un partido oficial del Tri después de haber sido la única sede mexicana que no albergó encuentros del equipo 'azteca' en la Copa del Mundo. Este duelo marcará la primera vez de la Selección Mayor en el Gigante de Acero, estadio inaugurado en 2015 y que luego de 11 años al fin le tocará ser la casa del Tri.

El Estadio BBVA tiene capacidad para 53 mil espectadores y por su arquitectura y panorámica es considerado como el inmueble más espectacular del país. Además, recibió cuatro partidos del Mundial 2026.