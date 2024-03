Advertencia, Raúl Jiménez le apunta al Mundial de 2026

El delantero no pierde el ánimo pese a que no fue llamado con México esta vez

Que Raúl Jiménez no haya sido convocado con la Selección Mexicana para un torneo oficial aun estando recuperado de su lesión no quiere decir que ya no vaya a ser considerado a futuro ¿verdad?

En entrevista con Claro Sports, el delantero del Fulham habló de su ausencia en la lista de 23 jugadores que entregó Jaime Lozano y aunque reconoció que le hubiera gustado acompañar al Tri para el duelo de semifinales contra Panamá el 21 de marzo y la posible final el 24, aseguró que entiende la postura del entrenador, pues incluso le explicó las razones de por qué estaría excluido para la primera Fecha FIFA del 2024.

“Es difícil, es duro, pero también entiendo la decisión. Jimmy estuvo en contacto conmigo, me avisó que no iba a estar en la convocatoria. Espero que siga contando conmigo, quería que me repusiera al cien por ciento para no forzar algo que al final pudiera ser contraproducente. Me dijo que estuviera tranquilo”, comentó Raúl, quien apenas el fin de semana volvió a jugar tras estar de baja desde enero.

El llamado de Raúl para la pasada Copa del Mundo de Catar fue en extremo cuestionado, pues llegó al torneo lesionado, apenas jugó unos minutos y se le recrimina haberle quitado un lugar a jugadores en mejor momento, como el mismo Santiago Giménez, sin embargo, el atacante advierte que le apunta a Norteamérica 2026.

“Me veo en el Mundial. No sé si titular o no, yo trabajo para eso, para ser el jugador importante, para estar ahí. Qué mejor que haya siempre esa disputa por un puesto, son cosas que le hacen bien a la selección. Me siento bien, no sé si como titular, como relevo, pero siento que puedo aportar mucho todavía”, afirmó el delantero de 32 años, mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Jiménez tiene cinco goles en esta Premier League, pero ninguno de ellos en 2024. O sea, al margen de la lesión, una nueva convocatoria habría sido cuestionable tomando en cuenta su inconsistencia.