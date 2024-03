Raúl Jiménez volvería a México, pero solo al América

Raúl Jiménez tiene contrato con Fulham y se siente bien en la Premier League. Ya lleva varios años en el balompié europeo y ha tenido buenos dividendos en Portugal, España y actualmente en Inglaterra, sabe que esto no será eterno y que eventualmente volverá al futbol mexicano.

Si esto sucede, Jiménez tiene claro a dónde le gustaría y a dónde no le gustaría volver, tal y como lo mencionó en una entrevista publicada por el portal Claro Sports, en el que además habló sobre la inquietud que tiene de triunfar con la Selección Mexicana y con su actual club".

América no tiene nada que ofrecerle a Raúl Jiménez... literalmente Las Águilas quieren al jugador, pero buscan pagarle mucho menos

"Es algo que sí ha pasado por mi cabeza (volver a la Liga MX). Siempre he dicho que si regreso al futbol mexicano sería al América, no me veo regresando a ningún otro equipo. No es por cerrarme las puertas en otros lados, pero tengo pasado americanista y de ahí soy".

El delantero originario de Tepeji del Río añadió: "Ahorita me veo aquí en Europa el mayor tiempo posible, tengo contrato mínimo otros dos años más aquí. Yo quiero cumplirlos y después ya ver. Si me llego a retirar aquí en Europa también sería algo muy padre, para terminar una carrera y hacerlo de la mejor manera, pero no me cierro las puertas de volver a México”

Finalmente y sobre la posibilidad de que Chivas lo buscara, Jiménez fue claro al señalar que no aceptaría ninguna oferta, pues su americanismo es arraigado:"Sí, cien por ciento, sin dudarlo. Si en algún momento se llegara a dar, no, gracias, tengo otros objetivos, otra cosa en mente”.