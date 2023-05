¡Adiós, Andrés! Guardado se retira de la Selección Mexicana

Andrés Guardado, uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección Mexicana, ha anunciado su retiro del combinado nacional.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el excapitán del Tri anunció que no volverá a vestir la camiseta mexicana.

“Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx ! … imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! … Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito ! …. Todos mis compañeros , los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes ! GRACIAS!!!

Andrés Guardado debutó en el equipo mexicano en un lejano 2005 en aquel partido amistoso donde México se impuso ante Hungría por 2-0. Andrés, en aquel partido, jugó 21 minutos.

Desde entonces, el otrora jugador del Atlas se convirtió en una figura constante en la Selección Mexicana, escudo que defendió durante cinco Mundiales, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Fue campeón de Copa Oro en las ediciones 2011, 2015 y 2019 y fue parte del combinado mexicano que jugó la Copa América 2007 y la edición del Centenario en 2016.

El anuncio llega a unos cuantos días de que México se enfrente a Estados Unidos en el juego de semifinales de la Nations League.