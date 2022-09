A 'Chicharito' no lo van a llamar ni aunque fuera el último delantero

A ‘Chicharito’ Hernández no lo van a llamar ni aunque fuera el último centro delantero mexicano.

Literalmente…

La posibilidad de que Raúl Jiménez no se recupere a tiempo para la Copa del Mundo ha ido creciendo, pues la pubalgia es una lesión traicionera, cuyo tiempo de recuperación no siempre es fijo. Eso abriría las puertas a que tanto Henry Martín como Santiago Giménez acompañen a Rogelio Funes Mori al Mundial, pero ¿y si el ‘Mellizo’ tampoco se recupera de su lesión?

La amenaza de que el Tri sufra la baja de los dos delanteros favoritos del ‘Tata’ Martino ha provocado que las miradas regresen al ‘Chicharito’ Hernández, quien desde 2019 no es llamado a la Selección Mexicana por un tema de indisciplina que jamás ha sido aclarado. Pero el atacante no será tomado en cuenta ni siquiera en tales circunstancias, pues la postura del entrenador no ha desvariado ni con esos 34 goles entre 2021 y 2022.

De acuerdo con el periodista David Medrano, ni siquiera las posibles bajas de Jiménez o Funes Mori harían que el ‘Tata’ Martino contemple al jugador del Galaxy. Tiene todo el sentido si consideramos que el entrenador antes prefirió naturalizar al jugador de Rayados que ‘perdonar’ a Hernández. Vamos, ni cuando ‘Chicharito’ estuvo reventando en goles la MLS, el estratega cedió a la presión mediática.

Según la misma fuente, en el caso de que los dos nueves consentidos causen baja para Qatar 2022, el Tri no llamaría a otro centro delantero, pues el técnico preferiría habilitar a Alexis Vega o el mismo ‘Chucky’ Lozano en la posición de nueve, cuando hubiera que relevar a Henry Martín o al ‘Chaquito’.

Entonces, ni en el caso más extremo, Martino cederá ante Javier Hernández, quien incluso se disculpó personalmente con el entrenador. Pero si los goles no pudieron ablandarlo, mucho menos las palabras.