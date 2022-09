Tunden al 'Tata' Martino, pero él sabe que el problema de México es más profundo

Debe ser terrible perder un partido que tenías ganado 2-0 y que al final del encuentro el público te agreda. El principal señalado es el ‘Tata’ Martino, pero ojalá el problema fuera solo el entrenador.

El técnico admitió que para tener una mejor Selección Mexicana debe haber cambios muy profundos, empezando por exportar más jugadores a Europa y dar más oportunidades a los mexicanos; un apoyo que tiene que venir desde la propia Liga MX y de los dirigentes que inflan los precios de los jugadores.

“México tiene inversión y tiene dinero, ¿cómo hacemos para tener una selección mejor? Hay dirigentes que dicen que la Liga no debe jugar para la Selección Mexicana, pero el 60% de nuestros jugadores son de la liga local. Cuando hay que hacer un análisis de cómo se mejora, yo soy el primero que está dispuesto”, comentó el entrenador en conferencia de prensa posterior al partido.

Fue un espejismo... Colombia ya le metió tres a México y dio la vuelta al juego

Las palabras de Martino llegan después de ver que la Selección de Colombia (la cual venció 3-2 a México con unos minutos de inspiración en el segundo tiempo), tiene a casi todos sus futbolistas jugando en el extranjero, es decir, exponiéndose a una mayor competencia y diferentes métodos de trabajo.

“¿Por qué nuestros jugadores no salen?, ¿porque no los dejan o los precios son exorbitantes? No se entiende que un jugador cueste 10 millones de dólares y no tenga mercado en Europa cuando nuestros mercados son paralelos. Pero hay gente que intenta cambiar esto, como el propio presidente y es algo que hemos hablado desde hace mucho”, analizó el entrenador tras el amistoso en San Francisco.

El “fuera ‘Tata’” retumbó al término del partido ante Colombia y algún aficionado hasta agredió al entrenador con un vaso, pero es improbable que el Tri mejore solo con cambiar al técnico.